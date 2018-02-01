الزمالك يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع إنبي بالدوري المصري

واصل الزمالك نزيف النقاط ببطولة الدوري المصري لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع مضيفه إنبي في المرحلة الحادية والعشرين للمسابقة الأربعاء.

ظل الزمالك، الذي حقق فوزا وحيدا في مبارياته الست الأخيرة بالمسابقة، في المركز الخامس برصيد 33 نقطة، بفارق نقطة وحيدة أمام إنبي، صاحب المركز السادس.

ظهر الزمالك بشكل باهت للغاية على مدار شوطي المباراة، رغم قيام مدربه إيهاب جلال بالدفع بالصفقات الجديدة، والتي كان في مقدمتها محمد عنتر، المنتقل حديثا للفريق مقابل 15 مليون جنيه، قادما من فريق الأسيوطي، ليصيب جماهيره بخيبة أمل أخرى، بعدما أهدر فرصة الانقضاض للمراكز الأربعة الأولى في المسابقة.

في المقابل، لم يقدم إنبي هو الآخر العرض المنتظر، ولم يستغل لاعبوه الحالة الفنية غير الجيدة التي بدا عليها الزمالك، ليخفق الفريق البترولي في الفوز للمباراة الثانية على التوالي في البطولة.