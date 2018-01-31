الأهلي المصري يبتعد بالصدارة بفوز قاتل على الإسماعيلي

ابتعد الاهلي حامل اللقب 9 نقاط في الصدارة بفوزه القاتل على ضيفه ومطارده المباشر الاسماعيلي 1- صفر "الثلاثاء" بملعب برج العرب في الاسكندرية لحساب المرحلة الحادية والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.

وسجل البديل وليد سليمان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ورفع الأهلي رصيده إلى 51 نقطة مقابل 42 للاسماعيلي مع مباراة مؤجلة للأهلي من المرحلة السادسة أمام المقاولون العرب.

وجاءت بداية المباراة هادئة عكس المتوقع في لقاءات الفريقين، ولجأ كلاهما إلى الحرص الدفاعي الزائد خشية هدف مبكر في اي من المرميين يربك الحسابات.

ومع مرور الوقت، سيطر الأهلي على المباراة مستغلاً تراجع لاعبي الإسماعيلي لوسط ملعبهم، وبدأت المحاولات الهجومية الخطرة على مرمى محمود عواد حارس الإسماعيلي الذي نجح في التصدي لانفراد النيجيري جونيور اغايي في الدقيقة 20، ثم تسديدة المغربي وليد ازارو في الدقيقة 21.

ونجح الأهلي في اقتناص هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الدقائق الثلاث التي احتسبها الحكم وقتا بدل ضائع عندما مرر عبدالله السعيد كرة عرضية من داخل المنطقة تابعها وليد سليمان بارتماءة رأسية من مسافة قريبة داخل المرمى.