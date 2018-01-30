مباراة ودية تثير أزمة بين قطبي الكرة السودانية

أثار إلغاء مباراة الهلال الودية المحدد لها أمس أمام فريق الاتحاد الليبي أزمة بين قطبي الكرة السودانية الهلال والمريخ، بعد أن كشف محمد عبد اللطيف هارون عضو مجلس إدارة نادي الهلال، أسباب فشل قيام التجربة الودية التي كان فريقه بصدد أدائها أمام الاتحاد الليبي، وقال هارون، إنهم في الأصل لم يطلبوا مواجهة الاتحاد ودياً، لكنهم حرصوا على تلبية رغبة الفرنسي غارزيتو المدير الفني للاتحاد الذي طلب ، مواجهة الهلال ودياً ، لكنهم فوجئوا بعد ذلك برفض مسؤولي المريخ لقيام التجربة.

ومن ناحية أخرى كشف مجلس إدارة نادي المريخ ممثلاً في نائب الأمين العام أحمد مختار، الأسباب التي جعلتهم يوافقون على أداء الاتحاد الليبي لتجربة ودية أمام أهلي شندي ويرفضون لبقية الأندية، مبيناً أن إدارة أهلي شندي خاطبتهم رسمياً طالبة الموافقة على أداء تجربة ودية أمام الاتحاد، لأن المريخ هو الذي جاء بالفريق الليبي للخرطوم، ونظم معسكره الإعدادي الحالي بالسودان.