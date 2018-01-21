القادسية يجرد الهلال من لقب الكأس

جرد القادسية ضيفه الهلال من لقبه إثر فوزه عليه 1-صفر السبت، في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.

ويدين القادسية الذي أكمل الدقائق الاخيرة بعشرة لاعبين، بالفضل لنجمه البرازيلي بيسمارك فيريرا الذي سجل هدف المباراة الوحيد (55).

وسيواجه القادسية في ربع النهائي الفيصلي الفائز على النجوم 2-صفر على ملعبه في الخبر.

وتأهل النصر الى ربع النهائي بشق الأنفس بعد فوزه الصعب على النهضة 1-صفر على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض. سجل الهدف الوحيد محمد السهلاوي (36).

وسيلاقي النصر في الدور المقبل الفائز من مباراة الباطن وضمك.

وتجاوز الفيصلي ضيفه النجوم (درجة أولى) 2-صفر على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة، بهدفي البرازيلي روجيريو كوتينبو (20) ومحمد مجرشي (78).