مدرب الأهلي المصري يفجر مفاجأة بخصوص عمر السومة

فجر المدير الفني للأهلي المصري، حسام البدري، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أبلغ إدارة ناديه رفضه التعاقد مع مهاجم الأهلي السعودي، النجم السوري عمر السومة، لتدعيم خط الهجوم خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة اليوم السابع المصرية، اليوم الثلاثاء: "عرض مسؤولو الأهلي على حسام البدري خيارين في صفقة اللاعب العالمي المنتظر، وهما عمر السومة، ومهاجم أفريقي، آخر يلعب في الدوري الفرنسي، ليفضل البدري في النهاية الخيار الثاني، بعد دراسة الأمر بشكل دقيق".

وأكد البدري أن الإصابة القوية التي لحقت بالسومة مؤخراً هي السبب الرئيسي في رفضه التعاقد معه، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لاعب كبير، ويمثل إضافة لأي فريق يدافع عن ألوانه.

ووفقاً لمصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي فإن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري اختار لاعباً إفريقياً كبيراً يلعب في الدوري الفرنسي، مفضلاً التعاقد معه عن ضم السوري عمر السومة الذي تم عرضه أيضاً على الجهاز الفني.

وقال المصدر عن اللاعب العالمي: "يحصل على 5 ملايين دولار سنوياً ولكن لن يدفعها الأهلي .. وسيمثل إضافة فنية ومعنوية كبيرة للفريق الأحمر والجهاز الفني مبهور بإمكانياته"، كاشفاً أن اللاعب المنتظر سيصل خلال أيام لتوقيع العقود والانتظام في تدريبات الفريق الأحمر.