بداية ناجحة للسودان في نهائيات أمم أفريقيا للمحليين

عبر الكرواتي زدرافكو لوغوجاروسيتش المدير الفني لمنتخب السودان، عن سعادته بالانتصار الذي حققه على غينيا بهدفين لهدف في افتتاح مباريات المنتخبين بنهائيات الأمم الأفريقية للمحليين، وقال إن المنتخب حقق الأهم وهو الحصول على ثلاث نقاط في بداية المشوار، مبيناً أنهم مطالبون بنسيان ما حدث في المباراة الأولى والتركيز في المباراة المقبلة أمام موريتانيا، من أجل التأهل إلى المرحلة المقبلة من البطولة. والتي ينبغي أن نخوضها بكل جدية وتركيز حتى نتمكن من تحقيق الفوز

فيها وتعزيز حظوظها في التأهل للدور الثاني من المسابقة، وقال زدرافكو عن ركلة الجزاء الضائعة من سيف تيري، حسب التدريبات التي قمنا بها اللاعب الرئيس الذي كان من المفترض أن يسدد ركلة الجزاء هو الكابتن مهند الطاهر، إلا أنه لم يكن موجوداً في الملعب لحظة حصول السودان على ركلة جزاء، وأشار إلى أن سيف تيري يعد المهاجم الرئيسي في المنتخب، وأراد أن يسدد الكرة ونحن لن نمنعه من ذلك، وهذا يمنحه الكثير من الثقة.

فيما تحسر محمد كانفوري بانغورا مدرب المنتخب الغيني على خسارة منتخبه أمام صقور الجديان بهدفين لهدف في افتتاح مباريات الفريقين ببطولة أمم أفريقيا للمحليين، وقال المدرب في تصريحات نقلها موقع الكاف إن منتخبه لم يكن سيئاً في المباراة، بل قدم أداءً جيداً طوال الشوطين، ولكن كانت هناك ثغرات في خط دفاعه تسببت في خسارته للمباراة.