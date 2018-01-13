جوائز قيمة لأنشطة الاتحاد العربي لكرة القدم

عقدت لجنة جوائز الاتحاد العربي لكرة القدم اجتماعها الأول بمدينة دبي يوم أمس برئاسة محمد روراوه وبحضور كل من المهندس هاني أبو ريده، غانم أحمد عضوا اللجنة، وحضور مبارك الضفيان نائب الأمين العام وسعيد غبريس الخبير الإعلامي، وفهد التميمي مقرر اللجنة.

تمت خلاله مناقشة الافكار المقترحة لتأسيس سلسلة جوائز تحفيزية سنوية تشمل الاطراف التي تشكل العمود الفقري لكرة القدم من لاعبين وحكام واداريين، وتحديد اللجان التي تتولى تنفيذ ذلك، ومنها مجلس أمناء الجوائز، ووضع الآليات المختلفة التي يتم عبرها تسميه الفائزين، وكذلك تم البحث في التحضيرات للحفل الكبير الذي أعلنه معالي تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم لتسليم الجوائز للفائزين في مختلف الاستفتاءات والمسابقات. بحيث يدعى اليه كبار الشخصيات العاملة في كرة القدم في العالم.

هذا وتعقد لجنة المسابقات اجتماعا اليوم في دبي من أجل وضع أجندة مسابقات الاتحاد العربي للسنوات المقبلة.