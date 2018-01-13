الأندية السعودية تتمسك برفض اللعب في قطر

لوحت السعودية بالانسحاب من دوري أبطال آسيا في كرة القدم، في حال رفض الاتحاد القاري إقامة مبارياتها ضد الأندية القطرية على ملاعب محايدة.

وهذا الأسبوع، أرسل الاتحاد وفداً منه إلى الدول المعنية بهدف «توضيح القرارات التي تم اتخاذها من قبل لجان الاتحاد القاري ومبادئ قواعد وتعليمات بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم».

وتردد تمسك السعودية بذات الموقف، حيث قال رئيس الاتحاد السعودي عادل عزت في تصريحات صحافية بعد اجتماعه مع الوفد الآسيوي «أطلعنا الوفد بأن الأمر محسوم لدينا، الأندية السعودية لن تلعب في قطر».

أضاف «لن نخاطر بسلامة لاعبينا وجماهيرنا»، مشيرا الى ان الاتحاد «ينتظر القرار النهائي بهذا الشأن في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي بشهر فبراير».

وحذر انه في حال إصرار الاتحاد على نظام الذهاب والإياب «فذلك يعني غياب ست فرق إماراتية وسعودية، وبالتالي ستفشل البطولة الآسيوية فشلاً ذريعاً ولن يقوم لها قائمة بعد ذلك».

وأوقعت قرعة دوري الأبطال للموسم المقبل، ناديي الدحيل القطري والوحدة في المجموعة الثانية، والسد القطري والوصل في الثالثة، والهلال السعودي والريان القطري في الرابعة.

كما يخوض الغرافة القطري التصفيات المؤهلة لدوري الأبطال، وسيكون في حال تأهله في المجموعة الأولى مع الجزيرة والأهلي السعودي.

وكان المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي قرر في نوفمبر الماضي عدم الموافقة على طلب الإمارات والسعودية بخوض مباريات دوري أبطال آسيا مع الفرق القطرية في ملاعب محايدة.