الأهلي المصري «سوبر» للمرة العاشرة

توج الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، أمس، فريق الأهلي بلقب النسخة 15 من كأس السوبر المصري لكرة القدم بعد فوزه على المصري 1 - 0 في المباراة التي احتضنها استاد هزاع بن زايد، وسجل الهدف وليد آزارو في الدقيقة العاشرة من الشوط الإضافي الأول، مستفيداً من خطأ فادح لحارس مرمى المصري الذي حاول مراوغة مهاجم الأهلي غير أن الأخير خطف الكرة وسددها ببساطة في المرمى.

شهد التتويج معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ووائل السيد محمد جاد، السفير المصري لدى الدولة، ومروان بن غليطة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وهاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري ومحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وسمير حلبية رئيس النادي المصري. وهي المرة العاشرة التي يفوز بها الأهلي باللقب.