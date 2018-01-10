زيادة عدد فرق الدوري السعودي إلى 16

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، رفع عدد فرق دوري المحترفين الموسم المقبل، من 14 إلى 16 نادياً. وقال آل الشيخ إن آلية هبوط وصعود الفرق من وإلى دوري المحترفين، ستحدد في وقت لاحق وفقاً لآلية جديدة قبل انتهاء موسم 2017-2018.

وتطرق رئيس هيئة الرياضة، للحديث عن تراجع أعداد جماهير الأهلي المشتركين في حملة «ادعم ناديك»، مشيراً إلى أنه «قدم كل شيء من أجل مساندة مجلس إدارة النادي». وأضاف: «هيئة الرياضة ساعدت النادي بمبلغ كبير وصل إلى 95 مليون ريال، عطفاً على حل أزمة محمد العويس». الرياض - د ب أ