ابن صابر خليفة يعرقل انضمامه إلى نادي الإمارات

كان المهاجم الدولي للنادي الأفريقي صابر خليفة على وشك المغادرة إلى السعودية لإتمام المفاوضات مع فريق أحد السعودي وإمضاء العقد الذي سيربط بين الطرفين لمدة ستة أشهر لكنه تراجع عن ذلك كما انه تلقى بعض العروض الأخرى إلا انه اعتذر وقرر البقاء بالنادي الأفريقي حيث مدد عقده إلى شهر يونيو 2019.

وأكد صابر خليفة انه تلقى عدة عروض وقد وصلته تذاكر سفر مضيفاً بأنه كان مستعداً للسفر إلى الإمارات للانضمام إلى نادي الإمارات لكن في الوقت الذي كان يتحدث فيه عن موعد السفر علم ابنه بذلك فسأله بنبرة حزينة هل ستسافر يا أبي وتتركنا هنا وتبتعد عنا فتأثر صابر خليفة وقرر الاعتذار بكل لطف لنادي الإمارات بما انه لا يمكنه اصطحاب ابنه معه بسبب دراسته.

من جانبه تراجع المدافع الدولي للنجم الساحلي حمدي النقاز في قبول عرض الزمالك المصري لأسباب مالية وفي الأثناء تلقت إدارة ناديه عروضاً جديدة من فرق أوروبية وتبدو حظوظ نادي «كورتراييك» البلجيكي أوفر للظفر بخدمات النقاز بما انه عرض على النجم الساحلي مبلغاً قدره 700 ألف يورو إضافة إلى مبلغ مرتفع إلى اللاعب وامتيازات أخرى.

صرف نظر

أفاد مصدر مقرب جداً من أهل القرار بالنادي الصفاقسي أن عرض فريق سترازبورغ الفرنسي بشأن التعاقد مع المدافع ياسين مرياح قد سقط في الماء قبل أن تصل المفاوضات إلى المرحلة الأخيرة لعدة أسباب منها أن الفريق الفرنسي ليس في احسن حالاته ويعيش أزمة نتائج قد تنعكس سلباً على معنويات اللاعب مرياح الذي يستعد للمشاركة في مونديال روسيا2018. كما أن العرض المالي المقترح من طرف الفريق الفرنسي لايتجاوز المليون يورو وهو مبلغ هزيل لا يتماشى والإمكانيات الفنية للاعب وصغر سنه إذ انه يبلغ من العمر 24 سنة.

سيناريو الترجي

من جهة أخرى تفطن مسؤولو النادي الصفاقسي إلى إمكانية تكرار سيناريو سبق أن عاشه الفريق قبل مواسم قليلة لما انضم اللاعبان فرجاني ساسي وفخر الدين بن يوسف إلى فريق ماتز الفرنسي الذي كان مجرد قنطرة عبور إلى الترجي الرياضي بدليل انهما لم يلعبا كثيراً مع ماتز الذي لم يتردد في التفريط فيهما إلى الترجي الرياضي وبالتالي تخوف مسؤولو النادي الصفاقسي من أن يعرف ياسين مرياح نفس مصير فخرالدين بن يوسف وفرجاني ساسي أي انه ينضم إلى الترجي الرياضي عن طريق فريق سترازبورغ.

وأفاد مصدر مطلع أن إدارة النادي الصفاقسي قد حددت مهراً غالياً للتفريط في لاعبها ياسين مرياح وهو 7 مليارات تونسية (2.5 مليون يورو) وأكد نفس المصدر أن إدارة النادي الصفاقسي ليست مستعدة للتفريط في مرياح خلال هذه الفترة الشتوية من الانتقالات إيماناً منها بقدرته على التألق في المونديال وهو ما يوفر عروضاً أرفع سيما وانه لايزال مرتبطاً بعقد إلى غاية شهر يونيو 2019.