«الزوراء» يواصل تصدر الدوري العراقي

أحكم فريق الزوراء صدارته للدوري العراقي الممتاز، بعد انتهاء الجولة السابعة، بفوزه على فريق زاخو في ملعب الأخير، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لأهل الدار، وسجل أهداف الزوراء أمير صباح في الدقيقة 15 والسوري المحترف حسين جويد في الدقيقة 34 ومصطفى جودة في الدقيقة 77، فيما سجل هدف زاخو المحترف الكاميروني أمبو في الدقيقة 24.

ورفع الزوراء رصيده إلى 21 نقطة من الفوز في جميع مبارياته السبع، فيما بقى زاخو بالمركز التاسع عشر، ما قبل الأخير، وله 3 نقاط. وخرج فريقا الحدود والميناء بالتعادل السلبي في اللقاء ، وبات الحدود يملك 9 نقاط، فيما رصيد الميناء 11 نقطة، وتفوق فريق القوة الجوية على مضيفه نفط ميسان بهدفين مقابل هدف واحد، وسجل للجوية عماد محسن وحمادي أحمد ولنفط ميسان وسام سعدون من ركلة جزاء، ورفع الجوية رفع رصيده إلى 11 نقطة، فيما لنفط ميسان 8 نقاط.

وفي ملعب الشعب الدولي، حقق فريق الشرطة الفوز الثمين على نفط الجنوب بهدفين مقابل هدف للضيوف، وسجل هدفي الشرطة مهند علي، وللخاسر السوري المحترف محمد جباش، ورفع الشرطة رصيده إلى 16 نقطة، فيما لنفط الجنوب 6 نقاط.