الأهلي يفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة

حسم فريق الأهلي مباراة القمة التي جمعته بغريمه التاريخي الزمالك لصالحه بنتيجة 3 /صفر اليوم الاثنين على استاد القاهرة في الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتقدم مؤمن زكريا بهدف للأهلي بعد مضي ثلاث دقائق من البداية ثم أضاف عبد الله السعيد الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 41 قبل أن يختتم المغربي وليد ازارو التسجيل في الدقيقة 54.

وحصل الزمالك على ضربة جزاء في الدقيقة 32 ولكن محمد الشناوي حارس الأهلي تصدى لتسديدة باسم مرسي.

وانهى الزمالك المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد البديل محمد ابراهيم في الدقيقة 81.

واعتلى الأهلي حامل اللقب صدارة جدول الترتيب مؤقتا برصيد 39 نقطة بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه الاسماعيلي الذي يلتقي غدا الثلاثاء مع مضيفه النصر، علما بأن الأهلي يتبقى له مباراة مؤجلة.

ومن جانبه تجمد رصيد الزمالك عند 28 نقطة في المركز الرابع في أول مباراة له تحت قيادة مدربه الجديد إيهاب جلال الذي تولى المسؤولية خلفا للمونتنيجري نيبوشا الذي أقيل من منصبه قبل أيام قليلة.

والتقى الفريقان في 114 مواجهة سابقة في الدوري المصري، حقق الأهلي الفوز في 42 مواجهة وفاز الزمالك في 25 مباراة وتعادلا 47 مرة.

وخلال المواجهات السابقة سجل الأهلي 139 هدفا مقابل 98 هدفا للزمالك.