مصر أفضل منتخب أفريقي في 2017 وكوبر أفضل مدرب

تسلم هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، جائزة أفضل منتخب وطني في 2017، في حفل نظمه الاتحاد القاري للعبة في أكرا، الخميس، فيما توج الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر بجائزة أفضل مدرب.

وتوج الوداد المغربي أفضل ناد إفريقي ، وحصل باتسون داكا من زامبيا على أفضل لاعب شاب والنيجيرية أسيسات أوشوالا أفضل لاعبة

وتفوقت مصر على الكاميرون ونيجيريا بفضل تأهلها إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا لأول مرة منذ 1990، وبلوغ نهائي كأس الأمم الأفريقية في غابون مطلع العام الماضي.

ووعد أبو ريدة عقب تسلمه الجائزة بالظهور بشكل مشرف في كأس العالم في روسيا.