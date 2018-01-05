شائعة الـ 500 دولار تثير أزمة في المنتخب السوداني

أثارت أخبار نشرها موقع إلكتروني عن إلغاء المباراة الودية المعلنة بين المنتخب السوداني والمنتخب الناميبي، بسبب عدم تسديد مبلغ 500 دولار قيمة استئجار ملعب، أزمة في المنتخب، جعلت عدداً من مسؤوليه يدلون بتصريحات إعلامية تنفي الواقعة، فقد سخر صديق علي صالح المدير الإداري لمنتخبنا الوطني الأول مما وصفه بالشائعة التي راجت حول حيلولة (500) دولار دون إقامة مباراة المنتخب ضد الناميبي، مخصصة لإيجار الملعب، وكشف أنه لا توجد كُلفة تصل لهذا المبلغ من أجل استئجار ملعب لخوض لقاء ودي.

وأضاف أن الترتيبات كانت مكتملة تماماً من جانب الشركة الراعية لإعداد صقور الجديان بتونس (الرياضية العالمية)، وتسلمت الشركات كافة أموال تنظيم المعسكر بإقامته ومبارياته الودية المدرجة في العقد بوساطة مديرها الأستاذ المنجي إبراهيم.

وأبان صالح أنهم تفاجؤوا بما أتى من قيادة بعثة المنتخب الناميبي، وذكر أنه عقد اجتماعاً من قبل لتأكيد قيام المباراة كما فعل مع رئاسة بعثة رواندا التي يلتقيها المنتخب غداً السبت، وأشار إلى أن هايلي مدرب المريخ السابق هو من يقود تدريب رواندا حالياً، وأنهم أكملوا معه كافة الترتيبات لقيام اللقاء المنتظر.

وذكر المدير الإداري لمنتخبنا الوطني الأول أن هناك أكثر من معالجة موضوعة على طاولة الجهاز الفني لتعديل برنامج المباريات الودية في ما تبقى من أيام معسكر تونس قبل الإقلاع إلى المغرب يوم العاشر من يناير لخوض مباريات نهائي «الشان» التي يستهلها المنتخب بلقاء غينيا..

وتمنى صديق علي صالح في ختام توضيحه أن يتم التحري من المصادر وعدم الانجراف وراء المعلومات غير الصحيحة، لاسيما وأن الأمر يتعلق بالمنتخب الوطني الأول.. منوّهاً إلى أن الحديث عن خوض الناميبي لمباراة ودية كذب صريح.

تعاقد

قدم نادي أهلي الخرطوم مدربه الجديد الكابتن هيثم مصطفى في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس، لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، حيث يمتد عقد هيثم مع الأهلي لمدة عامين.

وذكر هيثم مصطفى في حديثه في المؤتمر الصحافي، رغبته الكبيرة في تحقيق النجاح المطلوب في مسيرته التدريبية مع الأهلي في المرحلة المقبلة، نافياً في الوقت نفسه أنه يكون قد تسبب في إبعاد كبار اللاعبين من كشف الفريق، مبيناً أنه حرص فقط من خلال التسجيلات الشتوية الأخيرة على التعاقد مع عدد من اللاعبين الذين يستطيعون تقديم الكثير للفريق في السنوات المقبلة.

إعداد

أكمل مجلس ادارة الهلال عبر القطاع الرياضي كافة الترتيبات لتدشين موسمه الجديد اليوم تحت إشراف الطاقم البرازيلي فارياس ومساعديه الذين وصلوا أمس لاستلام مهامهم بجانب المدرب العام محمد الطيب (مورينو) في أكاديمية الأمن الوطني والمخابرات.

واستقبل الهــلال الثنائي الأجنبي العاجي واتارا والنيجيري عزيز شيبولا، فجر أول من أمس قادمين من بلادهما عقب قضاء إجازة نهاية الموسم الرياضي للانضمام لإعداد الأزرق للموسم الجديد، والمنتظر أن يصل الحارس الكاميروني مكسيم لويك فودجو خلال الساعات المقبلة؛ فيما ينضم البرازيلي جيوفاني المتواجد بالخرطوم للإعداد مباشرة مع زملائه بجانب النجوم الذين ضمهم الهلال في الانتدابات الشتوية.