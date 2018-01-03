«الرئيس» هاجس أندية السودان

شهد عام 2017 عدداً من المفارقات الغريبة في الكرة السودانية، بعضها تواصل في 2018، ومن هذه المفارقات حالات من الفراغ الإداري في الأندية المختلفة، تحت شعار«البحث عن رئيس»، فما زال نادي المريخ بدون رئيس لمجلس الإدارة منذ أكثر من 3 أشهر، وسبقه في ذلك نادي الأهلي شندي بفراغ منصب رئيس مجلس الإدارة باستقالة رئيس مجلس الإدارة أحمد عطا المنان في مارس الماضي.

فيما ما زال منصب سكرتير نادي الهلال شاغراً بعد استقالة عماد الطيب من المنصب سبتمبر الماضي، ويبقى موقف مجلس الأهلي الخرطوم الأكثر غموضا بعد إجراء انتخابات وفوز مجلس جديد، ولكن طعناً إدارياً أكتوبر الماضي عطل الإعلان الرسمي عن فوز المجلس المنتخب.