سيميوني: محمد صلاح من أهم اللاعبين في العالم

أبدى دييغو سيميوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد، سعادته بالمشاركة في المباراة الودية التي جمعت فريقه بالنادي الأهلي، وأكد أنها مباراة ذات رسالة سامية.

وفاز أتلتيكو مدريد على الأهلي 3 - 2 خلال المباراة الودية التي أقيمت أول من أمس، ضمن احتفالية القلعة الحمراء، التي حملت عنوان «السلام ضد الإرهاب»، والتي شارك بها عدد من نجوم كرة القدم العربي.

وأكد سيميوني خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب المباراة: «المنافسة كانت قوية للغاية في المباراة، واللاعبون الذين شاركوا مع الأهلي لعبوا بشكل جيد خلال الشوط الأول، حيث سددوا العديد من الكرات باتجاه المرمى».

وأضاف: «لعب أتلتيكو بشكل متباين خلال الشوطين، حيث لم يظهر الفريق بمستواه المعهود في الشوط الأول، ولكنه استعاد نشاطه وظهر بشكل أفضل بكثير في الشوط الثاني».

ثقة

وأشار سيميوني إلى أنه كان يثق في قدرة فريقه الهجومية في تسجيل الأهداف، رغم تأخر فريقه بهدفين، حيث قال: «سنحت لأتلتيكو العديد من الفرص في الشوط، وتمكن من استغلالها، حيث سجل ثلاثة أهداف». وعند سؤاله حول قدرة اللاعبين العرب في الاحتراف بأوروبا، قال: «أي لاعب يمكنه اللعب في أي دوري بالعالم، بشرط تقديم مستويات جيدة».

وحول رأيه في النجم المصري محمد صلاح، وإمكانية انتقاله لريال مدريد أو برشلونة، قال سيميوني: «أصبح صلاح لاعباً مهماً لفريقه، كما أنه بات من بين أهم اللاعبين في العالم. يقدم مستويات جيدة مع فريقه ليفربول، وهو الأمر الذي قد يجعله ينتقل للريال أو برشلونة، خاصة أنه لاعب مهم ومؤثر».

وعن الأخبار المنتشرة حالياً بإمكانية رحيل أنطوان غريزمان عن أتلتيكو والانتقال لبرشلونة، قال: «لا توجد عندي معلومة مؤكدة بشأن مستقبل اللاعب، كل ما أعرفه أنه يتدرب بكل جدية معنا، ويلعب مع الفريق بشكل رائع. كما أنه سيشارك في مباراة الفريق المقبلة».

واختتم سيميوني حديثه قائلاً: «وجدنا استقبالاً رائعاً وحفاوة بالغة من المصريين، بالإضافة إلى حماس شديد من الجميع تجاه لاعبي الفريق».

رسالة سامية

وفي السياق نفسه، أكد عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن المباراة التي جمعت بين الأهلي المصري وأتلتيكو مدريد الإسباني، تحت شعار «السلام ضد الإرهاب»، حملت أهدافاً سامية واضحة، ومضامين إنسانية لافتة.

وحضر عزت المباراة، نيابة عن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية.

وقال: «إن توجيهه بدعم ومشاركة الأشقاء في مصر، يأتي انطلاقاً من العلاقة الوطيدة التي تجمع البلدين، وإيماناً منه بضرورة العمل بكافة الوسائل لمكافحة الإرهاب، وذلك في إطار الدور الكبير الذي تضطلع به السعودية والدول الداعية لمكافحة الإرهاب في المنطقة، في تقويض الأعمال الإرهابية».

وأشار عزت إلى أنه تشرف بمشاركة الأشقاء في مصر خلال المباراة، التي ترجمت قيمة الرياضة عموماً، وكرة القدم تحديداً، في دعم الجوانب الإنسانية.

وامتدح رئيس الاتحاد السعودي، المبادرة، موضحاً أنها حملت جملة من رسائل السلام والمحبة والمبادرات الإنسانية، التي من خلالها شارك الرياضيون أسر ضحايا الإرهاب في مصر، تخفيفاً لمعاناتهم ودعماً لتضحياتهم.

إثارة

وفاز فريق أتلتيكو مدريد الإسباني على مضيفه الأهلي المصري 3 - 2، وذلك بمشاركة عدد من النجوم العرب.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف أحرزه مؤمن زكريا (المنتقل إلى نادي الإمارات الإماراتي).

وفي الشوط الثاني، عزز أحمد الشيخ لاعب الأهلي تقدم فريقه، محرزاً الهدف الثاني، بعدما حول عرضية محمد الشلهوب داخل الشباك الإسبانية، بعدها تمكن كيفن جاميرو لاعب أتلتيكو مدريد من تسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 63 و72 و82، ليهدي الفوز لأتلتيكو.

واستهل الأهلي المباراة بتشكيلة مختلطة، ضمت نجوم الكرة المصرية والعربية، حيث بدأ بمجموعة مختلطة من أبناء القلعة الحمراء، على رأسهم الحارس أحمد عادل عبد المنعم والظهير الأيمن باسم علي ومثيله الأيسر صبري رحيل ولاعب الوسط هشام محمد، ومن خارج الفريق محمود كهربا وفهد المولد نجمي اتحاد جدة السعودي، وحسن الراهب لاعب النصر السعودي، ومحمد فاروق نجم المقاولون العرب، ورامي صبري مدافع إنبي، وأحمد سامي لاعب المقاصة.

وشارك المطرب محمد حماقي في ضربة بداية اللقاء، إعلاناً منه عن تضامن كافة المجالات الرياضية والفنية والاقتصادية وغيرها ضد الإرهاب.

فوز

حقق الزمالك فوزاً صعباً ومستحقاً على مضيفه الأسيوطي 1 - صفر، بملعب أسمنت أسيوط بصعيد مصر، ضمن مباريات المرحلة السادسة عشرة من الدوري المصري لكرة القدم.

سجل للزمالك الكونغولي الديموقراطي كابونغو كاسونغو (77)، ليرفع رصيد فريقه إلى 28 نقطة وينفرد في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد الأسيوطي عند 19 نقطة في المركز العاشر.