البحرين تعمق جراح اليمن في خليجي 23

عززت البحرين فرصها في التأهل للدور قبل النهائي لكأس الخليج لكرة القدم "خليجي 23" بالفوز 1-صفر على اليمن بركلة جزاء مثيرة للجدل "الثلاثاء" في الكويت.

وسجل جمال راشد هدف اللقاء الوحيد قبل نهاية الشوط الأول.

وتصدرت البحرين المجموعة الثانية مؤقتا برصيد أربع نقاط مقابل.

وفقد منتخب اليمن الأمل في بلوغ المربع الذهبي بعد التعرض للهزيمة الثانية على التوالي.

وكاد علي جعفر يفتتح التسجيل مبكراً للبحرين من ضربة رأس مرت بجوار القائم.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للبحرين بداعي وجود لمسة يد على أحد مدافعي اليمن في لقطة مثيرة للجدل وترجم راشد الركلة إلى هدف قبل ست دقائق على نهاية الشوط الأول.

وضاعت فرصة التعادل على اليمن في الشوط الثاني عندما سدد عبد الواسع المطري كرة قوية ارتدت من العارضة في الدقيقة 65.