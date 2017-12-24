الإمارات تستضيف «السوبر المصري»

يعقد مجلس أبوظبي الرياضي مؤتمراً صحافياً اليوم في القاهرة، للإعلان عن استضافة الإمارات للنسخة الثالثة لكأس السوبر المصري التي تجمع الأهلي بطل الدوري والكأس وفريق المصري وصيف الكأس، وذلك بالتعاون مع شركة بريزينتيشن سبورت واتحادي الكرة الإماراتي والمصري .

ويحضر المؤتمر عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ومحمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة ، ومحمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزينتيشن سبورت ومحمود الخطيب وسمير حلبية رئيسا مجلسي إدارة الأهلي والمصري.