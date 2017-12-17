أهلي جدة يخطف صدارة الدوري السعودي

تصدر النادي الأهلي ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم، بفوزه العريض أول من أمس على الاتفاق 4-1 ضمن المرحلة 14. وفي اللقاء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، سجل للأهلي تيسير الجاسم (5) ومهند عسيري (48 و63) ومنصور الحربي (84)، وللاتفاق الأرجنتيني رودريغو ساليناس (35).

ورفع الأهلي رصيده إلى 28 نقطة، بينما فشل الاتفاق في تحسين موقعه في بطولة هذا الموسم، إذ يحتل المركز الثالث عشر قبل الأخير برصيد 11 نقطة من 13 مباراة. وأمسك الأهلي بزمام المباراة منذ بدايتها، وسجل الهدف الأول بعد تلقي الجاسم كرة عرضية حولها مباشرة إلى يسار حارس الاتفاق أحمد الكسار.

وعلى رغم السيطرة الأهلاوية على مجريات الشوط الأول، نجح الاتفاق في تعديل النتيجة عن طريق ساليناس الذي استغل تقدم الحارس محمد العويس وصوب كرة لولبية من مسافة بعيدة استقرت داخل المرمى (35). وكاد الاتفاق يخطف هدفاً ثانياً مع نهاية الشوط الأول، إلا أن كرة السلوفاكي فيليب كيش القوية علت العارضة بقليل (45).

تقدم

ومع انطلاقة الشوط الثاني واصل الأهل سيطرته ونجح في معاودة التقدم بواسطة مهند عسيري الذي استقبل كرة من الركنية وحولها رأسية في المرمى في الدقيقة 48. وبعد ربع ساعة، استغل اللاعب نفسه خروجاً خاطئاً للكسار من مرماه، وحول الكرة رأسية أيضا إلى داخل المرمى. وقبل النهاية بست دقائق، أكمل الحربي مهرجان الأهداف الأهلاوية .مباراة صعبة

ونقل حساب الأهلي على «تويتر» عن المدرب الأوكراني سيرغي ريبروف أن المباراة كانت «صعبة خاصة في الشوط الأول، والفريق قدم متعة كروية في الشوط الثاني». أضاف «أركز على مواجهاتنا القادمة ولا ننظر لنتائج المنافسين، وعلينا تحقيق الانتصارات المتتالية وتحسين الأداء الفني في المستقبل».

وهو الفوز الثامن للأهلي مقابل أربعة تعادلات وخسارتين في 14 مباراة، وبه تقدم إلى الصدارة برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن الهلال الذي خاض 11 مباراة حتى الآن هذا الموسم، ويلاقي الفيحاء اليوم في ختام هذه المرحلة.

200

وحقق تيسير الجاسم، لاعب الأهلي والمنتخب السعودي، رقماً تاريخياً بخوضه المباراة رقم 200 في مسابقة الدوري السعودي، وذلك عقب مشاركته مع ناديه الجداوي خلال مواجهة ضيفه الاتفاق.

وأحرز قائد أهلي جدة الهدف الأول في شباك الاتفاق، خلال المواجهة وشارك اللاعب الدولي في 196 مباراة كلاعب أساسي، و4 فقط كبديل، طوال مسيرته في مسابقة دوري المحترفين، فيما استطاع تسجيل 36 هدفاً في المسابقة.

طلب

وأعلنت إدارة أهلي جدة، تلقيها طلباً من نظيرتها في الأهلي المصري لمشاركة تيسير الجاسم في لقاء «السلام ضد الإرهاب» أمام أتليتكو مدريد الإسباني يوم 30 ديسمبر الحالي. وجاء في صفحة أهلي جدة على «تويتر»:

«تلقت إدارة النادي الأهلي خطاباً من قبل النادي الأهلي المصري بطلب مشاركة قائد الفريق الأول لكرة القدم تيسير الجاسم في صفوف الأهلي المصري خلال مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني والمقرر إقامتها في يوم 30 ديسمبر الجاري في ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، تحت عنوان «السلام ضد الإرهاب».

ثنائية

استعاد فريق الشباب توازنه بتغلبه على أحد 2-0. ويدين الشباب بالفضل في هذا الفوز للاعبه ناصر الشمراني الذي سجل هدفي فريقه في الدقيقتين 56 والسادسة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء. ورفع الشباب رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد أحد عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.

يذكر أن هذا الفوز هو الرابع للشباب هذا الموسم مقابل الخسارة في ست مباريات والتعادل في أربع، فيما تعد هذه الخسارة هي السابعة لأحد هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في أربع.