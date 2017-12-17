البدري : واثق من تتويج «نادي القرن» رغم نزيف النقاط

أكد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري «نادي القرن» أن فريقه سيتوج ببطولة الدوري هذا الموسم رغم التعثر وفقدان النقاط في المباريات الأخيرة. وكان الأهلي خسر 2 - 3 أمام مصر المقاصة يوم الأحد الماضي قبل أن يسقط في فخ التعادل 1-1 أمام طنطا أول من أمس في المرحلة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري.

وأكد البدري في مؤتمر صحفي عقب مباراة طنطا، أن السبب الرئيسي للتعادل مع طنطا هو عدم استغلال اللاعبين للفرص التهديفية، معرباً عن عدم رضاه على أداء بعض اللاعبين رافضاً ذكر أسمائهم. وانتقد البدري حكم مباراة فريقه وطنطا محمود البنا لعدم احتسابه ركلة جزاء صحيحة، متعجباً من تغاضي الحكام خلال الفترة الأخيرة عن ركلات جزاء صحيحة لفريقه.

واختتم البدري تصريحاته مشدداً على أنه سيعمل على علاج النقاط السلبية للقضاء عليها قبل المباريات المقبلة، التي سيخوضها الفريق من أجل الفوز الذي لا يعرف جمهور القلعة الحمراء سواه ولا يرضى إلا به.

تعادل

وكان الأهلي حامل اللقب اكتفى بنقطة واحدة من تعادله مع مضيفه طنطا 1-1 على استاد المحلة في ختام المرحلة الثالثة عشرة من الدوري المصري لكرة القدم. وبات رصيد الأهلي الذي ذاق طعم الخسارة لأول مرة هذا الموسم الأحد الماضي بسقوطه أمام مصر المقاصة 2-3 في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية، 26 نقطة بفارق 4 نقاط خلف الإسماعيلي المتصدر.

لكنه يملك مباراتين مؤجلتين بسبب مشاركته في مسابقة دوري أبطال إفريقيا التي حل فيها وصيفاً للوداد البيضاوي المغربي. من جانبه، رفع طنطا بقيادة مدربه الجديد أسامة عرابي، رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتقدم الأهلي بواسطة المغربي وليد ازارو (41)، بينما أدرك طنطا التعادل عبر أيمن اشرف الذي سجل خطأ في مرمى فريقه (62).

تبديلات

وأجرى مدرب الأهلي حسام البدري الذي اشتكى بعد الخسارة أمام المقاصة من «إرهاق» لاعبيه الناجم عن كثرة المباريات والبرنامج المضغوط والإصابات، تغييرات على تشكيلته المعتادة فدفع بالحارس الثالث احمد عادل عبد المنعم والظهير الأيمن باسم علي والمهاجم احمد الشيخ على حساب شريف إكرامي ومحمد هاني ومؤمن زكريا.

وشهد الشوط الأول ضغطاً هجومياً من جانب لاعبي الأهلي ولكن من دون فاعلية، في مقابل تراجع من جانب طنطا في دفاع منظم لاستيعاب اندفاع ضيوفهم والقيام بهجمات مرتدة خجولة وغير مؤثرة. واستغل مهاجم الأهلي ازارو خطأ دفاعياً انفرد على اثره بحارس طنطا إسلام طارق ووضع الكرة على يساره مفتتحاً التسجيل للأهلي.

ولم يتغير الوضع كثيراً مع بداية الشوط الثاني فظلت الأفضلية الميدانية أهلاوية، وجاءت النتيجة معاكسة لمجريات اللعب حيث تمكن طنطا من معادلة النتيجة بعدما حاول ايمن اشرف برأسه إبعاد كرة مرفوعة من ركلة ركنية فحولها إلى يسار عبد المنعم (62).

توتر

وبعد التعادل، بدا التوتر واضحاً على لاعبي الأهلي فتعددت التمريرات الخاطئة من جانبهم نتيجة التسرع، بينما نجح لاعبو طنطا في المحافظة على نقطة ثمينة، وكاد البديل حماده جلال يحقق لهم الفوز لولا يقظة عبد المنعم (75).

وواصل الأسيوطي عروضه المميزة ، وتغلب على مضيفه سموحة 3-1 على استاد الإسكندرية في بداية غير موفقة لمدرب الأخير طلعت يوسف الذي خلف التشيكي فرانتيسك شتراكا المقال.

فوز مهم

حقق بتروجت فوزاً مهماً على حساب ضيفه الاتحاد السكندري بهدفين متأخرين سجلهما محمد شاهين، وارتفع رصيد بتروجت إلى 17 نقطة في المركز التاسع، فيما واصل الاتحاد تراجعه في الدوري ليستقر في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة، فضلاً عن خروجه من ثمن نهائي الكأس.