تتويج صلاح بجائزة "بي بي سي" لأفضل لاعب افريقي

حقق النجم الدولي المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف فريق ليفربول الانجليزي لكرة القدم، إنجازا جديدا يضاف إلى سلسلة إنجازاته الفردية التي حققها خلال مسيرته مع الساحرة المستديرة، وذلك بعدما توج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2017 المقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الاثنين.

وحصل صلاح على أعلى نسبة تصويت في الاستفتاء الجماهيري الذي طرحته الشبكة على موقعها الألكتروني الرسمي، متفوقا على السنغالي ساديو ماني، زميله في الفريق الانجليزي، والغيني نابي كيتا لاعب لايبزج الألماني والنيجيري فيكتور موزيس جناح تشيلسي الانجليزي، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

وبات محمد صلاح، 25 عاما، ثالث لاعب مصري يتوج بالجائزة المرموقة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1992، بعد النجمين محمد بركات ومحمد أبوتريكة، اللذين فازا بالجائزة عامي 2005 و2008 على الترتيب.

وأصبح صلاح أحدث المنضمين لقائمة النجوم التي توجت بالجائزة التي ضمت عددا من رموز الكرة الأفريقية من بينهم الغاني عبيدي بيليه والليبيري جورج وياه والنيجيري نوانكو كانو والإيفواريان ديدييه دروجبا ويايا توريه والجزائري رياض محرز، الذي نال الجائزة في العام الماضي.

وظهر محمد صلاح بشكل لافت للغاية في العام الحالي، الذي حقق خلاله العديد من الإنجازات في مقدمتها قيادة منتخبنا الوطني للتأهل لنهائيات كأس العالم المقررة في روسيا العام المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ 28 عاما.

كما ساهم محمد صلاح في تأهل منتخب مصر للمباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بالجابون مطلع العام الجاري، في المشاركة الأولى للفراعنة بالمسابقة القارية بعد غياب دام سبعة أعوام.

وواصل صلاح إبداعه هذا العام في الملاعب الأوروبية، سواء مع فريق روما الإيطالي الذي شارك في تأهله لدور المجموعات بدوري الأبطال، قبل انتقاله في الصيف الماضي إلى ليفربول، الذي يحتل حاليا المركز الرابع في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز.

يذكر أن هذا هو اللقب السابع الذي يحصل عليه الفرعون المصري في مشواره الكروي بعدما سبق له الفوز بجائزة أفضل لاعب صاعد فى أفريقيا عام 2012 من الاتحاد الافريقى للعبة "كاف"، وأفضل لاعب فى الدورى السويسرى 2013، وأفضل لاعب فى روما موسم 2015 - 2016، وجائزة "جلوب سوكر" لأفضل لاعب عربى فى 2016، كما تواجد فى التشكيلة المثالية للكاف عام 2016، والتشكيلة المثالية لكأس الأمم الأفريقية بالجابون.