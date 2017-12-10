فيديو .. الحارس عصام الحضري يسجل هدفاً بالدوري السعودي

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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نجح الحارس الدولي المصري عصام الحضري في تسجيل ثاني أهدافه خلال مسيرته الطويلة في الملاعب عندما نجح في هز شباك الاتفاق، بالجولة الـ 13 من دوري المحترفين التي أقيمت اليوم الأحد.

ونجح الحارس المخضرم في تحويل ركلة جزاء احتسبت لفريقه في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع إلى الشباك ليقود التعاون لفوز كبير على الاتفاق قوامه أربعة أهداف نظيفة.

وكان الحضري قد نجح سابقا في تسجيل هدف رائع في مرمى كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا في لقاء كأس السوبر الأفريقي الذي احتضنه استاد القاهرة في 15 مارس 2002.

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