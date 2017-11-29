ليفربول وليستر يتصارعان على صخرة دفاع الفراعنة

كشفت تقارير صحفية أن مدافع الأهلي المصري المعار إلى وست بروميتش ألبيون الإنجليزي أحمد حجازي، قد يلحق بزميله في منتخب "الفراعنة" محمد صلاح إلى فريقه الإنجليزي ليفربول.

ونقل موقع "إي إس بي إن" عن مصادر خاصة به، أن ليفربول وليستر سيتي، بطل الموسم قبل الماضي، أبديا اهتماما بضم اللاعب الدولي صاحب الـ 26 عاما.

ومنذ انضمامه إلى وست بروميتش الصيف الماضي على سبيل الإعارة، قدم حجازي أداء مميزا ونال لقب رجل المباراة في أكثر من مناسبة بلقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت المصادر إن مسؤولي ليفربول يتابعون حجازي عن كثب، وتواصلوا مع إدارة الأهلي من أجل الحصول على توقيع اللاعب.

كما كشفت المصادر أن إدارة ليستر هي الأخرى تتابع حجازي، لا سيما أن كبير كشافي النادي إدواردو ماسيا سبق له العمل مع المدافع الصلب في فيورنتينا الإيطالي.

وحسب عقد إعارة حجازي من الأهلي إلى وست بروميتش، يمكن للأخير شراء اللاعب بشكل نهائي مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني.