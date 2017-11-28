مدرب السعودية الجديد.. أرجنتيني حمل راية الإسبان في المونديال

أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، التعاقد مع المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي لقيادة المنتخب الأول خلفا لمواطنه ادغاردو باوزا الذي أقيل من منصبه الأسبوع الماضي.

وستتمثل مهمة بيتزي في قيادة الأخضر في مونديال روسيا 2018، والذي ستسحب قرعته يوم الجمعة المقبل في قصر الكرملين بالعاصمة موسكو.

ويحمل بيتزي سيرة ذاتية طويلة، سواء في مسيرته كلاعب أو على مقاعد التدريب، حيث سبق له وأن دافع عن ألوان العديد من الأندية أبرزها تينيريفي وفالنسيا وبرشلونة في اسبانيا، وروزاريو سنترال وريفر بليت في الأرجنتين.

ورغم أنه قد وُلد في الأرجنتين، إلا أنه اختار تمثيل المنتخب الإسباني، وشارك بقميصه خلال 22 مباراة، سجل خلالها 8 أهداف.

بداية مسيرة بيتزي الدولية رفقة المنتخب الإسباني كانت في عام 1994 عندما شارك في مباراة ودية أمام فنلندا أقيمت في مدينة ملقة، وانتهت بفوز الإسبان بهدفين نظيفين.

ولكن المواجهة الأصعب بالنسبة له كانت في العشرين من شهر سبتمبر عام 1995، عندما واجهت اسبانيا نظيرتها الأرجنتين "موطنه الأصلي" في مباراة ودية أقيمت في مدريد، يومها انتصر الإسبان بهدفين مقابل هدف، وسجل بيتزي هدفا في مرمى بلاده.

أما آخر مباراة دولية شارك بها اللاعب فقد كانت في مونديال فرنسا 1998، عندما لعب أمام باراغواي في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، وخرجت اسبانيا حينها من دور المجموعات.

أما على مستوى الأندية، فقد كانت الفترة الأكثر تتويجا بالألقاب تلك التي قضاها في صفوف برشلونة، ودافع بيتزي عن ألوان البلوغرانا في الفترة ما بين عامي 1996-1998، وتوج خلالها بلقبي دوري، ومثلهما في كأس ملك اسبانيا، وكأس السوبر الإسباني، وبطولة أوروبا لأبطال الكأس، وكأس السوبر الأوروبي.

وعلى مستوى التدريب، فقد كانت أبرز وآخر محطاته على مقعد الإدارة الفنية لمنتخب تشيلي، حيث نجح في التتويج بلقب كوبا أميركا 2016، لكنه فشل بعد ذلك في التأهل إلى نهائيات مونديال روسيا.