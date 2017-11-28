هدف الأسبوع «الآسيوي» للسوري خريبين

المصدر:
  • كوالالمبور - البيان الرياضي
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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فوز السوري عمر خريبين مهاجم نادي الهلال السعودي بجائزة هدف الأسبوع في دوري أبطال آسيا 2017، والمقدمة من شركة اليانز، جاء ذلك بعد التصويت الذي تم من خلال حسابات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وضمت قائمة الأهداف المتنافسة هدفي رفائيل سيلفا (أوراوا ريد دايموندز) في مباراتي (الذهاب والعودة) لفريقه أمام الهلال، وهدف عمر خريبين (الهلال) في مباراة الذهاب في شباك أوراوا.

واختار الاتحاد الآسيوي محمد البريك، لاعب الهلال، أفضل لاعب في مواجهتي الذهاب والإياب لنهائي دوري الأبطال، وحصل على 7.4 درجات، متفوقًا على زميله بالفريق أسامة هوساوي، ومدافع أوراوا يوكي آبي.

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