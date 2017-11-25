ماذا قال مدرب الهلال السعودي بعد ضياع اللقب الآسيوي؟

سيطرت حالة من الحزن على الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي عقب الخسارة أمام اوروا ريد دياموندز الياباني صفر / 1 اليوم السبت في إياب الدور النهائي.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1/1 ليتوج الفريق الياباني باللقب بفوزه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 2 / 1.

وخلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب المباراة هنأ دياز لاعبي الفريق الياباني على الفوز، مشيدا في نفس الوقت بما قدمه لاعبو الهلال من أداء مميز.

وأرجع دياز أسباب خسارة فريقه اللقب هو معاندة الحظ لفريقه وعدم استغلال اللاعبين للفرص التي اتيحت لهم في مباراة الذهاب التي أقيمت بالسعودية.

ووصف المدرب الأرجنتيني أداء لاعبي الهلال بـ"الرجولي" حيث قال :"راض تماما عن اللاعبين الذين يعود لهم الفضل في وصولنا للنهائي، وكانوا رجالا في الملعب، ولكن الحظ عاندهم".

واختتم دياز تصريحاته قائلا :"يجب علينا أن نحلل كل ما مضى ونخرج منه بنتيجة واضحة ليتم خلاله مناقشة الإدارة على الإضافات التي يحتاجها الفريق".