نسور قرطاج تحلق في سماء المونديال

تأهل المنتخب التونسي الأول لكرة القدم لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا على الرغم من تعادله سلبيا مع ضيفه الليبي اليوم السبت في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية، والتي شهدت أيضا فوز المنتخب الكونغولي على نظيره الغيني 3 / 1.

ورغم ان المنتخب التونسي فرض سيطرته على مجريات اللعب لكنه فشل في اختراق دفاع المنتخب الليبي ليفشل الفريقان في تسجيل أية أهداف.

ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى 14 نقطة في صدارة الترتيب، ليتأهل للمونديال للمرة الخامسة في تاريخه، كما رفع المنتخب الليبي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث قبل الاخير.

وأصبح المنتخب التونسي رابع المنتخبات العربية المتأهلة للمونديال بعد منتخبات السعودية ومصر والمغرب.

وستصبح نسخة 2018 هي الأولى التي تضم أربعة منتخبات عربية لاسيما وأنه منذ انطلاق منافسات المونديال في 1930 بأوروجواي لم تضم أي نسخة للبطولة أكثر من ثلاثة منتخبات عربية، حيث شهدت نسختي البطولة عامي 1986 بالمكسيك و1998 بفرنسا، المشاركة العربية الأكبر في المسابقة.

وفي المباراة الثانية فاز المنتخب الكونغولي على ضيفه الغيني 3 / 1.

وتقدم المنتخب الكونغولي بهدف سجله عثمان سيديبيه ، لاعب المنتخب الغيني، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 62 وتعادل كاراموكومبا كيتا في الدقيقة 71 قبل أن يسجل جوناثان بولينجي الهدف الثاني للمنتخب الكونغولي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء ثم أضاف نيكسنيس كيبانو الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع المنتخب الكونغولي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني وتوقف رصيد المنتخب الغيني عند ثلاث نقاط في المركز الرابع الأخير.