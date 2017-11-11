أسود الأطلسي إلى كأس العالم للمرة الخامسة

تأهل المنتخب المغربي إلى نهائيات كأس العالم المقامة بروسيا 2018 للمرة الخامسة بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار 2-0 .
أحرز الهدفين نبيل ضرار 25 وبالعطية في الدقيقة 30.
تأهل المنتخب المغربي إلى نهائيات كأس العالم المقامة بروسيا 2018 للمرة الخامسة بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار 2-0 .
أحرز الهدفين نبيل ضرار 25 وبالعطية في الدقيقة 30.
تأهل المنتخب التونسي الأول لكرة القدم لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا على الرغم من تعادله سلبيا مع ضيفه الليبي اليوم
في ما يأتي لائحة بالمنتخبات التي ضمنت تأهلها الى كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا حتى الان: - أوروبا روسيا (البلد
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ
تأهل المنتخب التونسي الأول لكرة القدم لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا على الرغم من تعادله سلبيا مع ضيفه الليبي اليوم
تأهل المنتخب المغربي إلى نهائيات كأس العالم المقامة بروسيا 2018 للمرة الخامسة بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار 2-0 .
يحتاج المنتخب الإيطالي لكرة القدم إلى اجتياز عقبة صعبة للغاية من أجل العبور إلى بطولة كأس العالم 2018 في روسيا لأن
أكدت مصادر للبيان الرياضي أن إدارة نادي النصر سحبت شكواها ضد الوصل بشأن الفيديو المسيء للاعبين ضمن ضفوف الفهود وهي
تعادل فريق الوصل مع ضيفه شباب الأهلي بنتيجة 2-2، في مواجهة الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة لكأس الخليج العربي
رصدت كاميرا التلفزيون المهاجم البرازيلي دوغلاس داينفريس لاعب العين وهو يذرف الدموع عقب تسجيله هدفه الشخصي الرابع،
انتقد سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، زميله كريستيانو رونالدو بعد تصريحات الأخير عن نشاط فريقه في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، معتبراً أن النجم البرتغالي انتهز الفرصة لإطلاق سهام انتقاداته تجاه النادي.
حقق العين فوزاً عريضا على ضيفة الظفرة بنتيجة 7- 1 مساء اليوم على ملعب استاد خليفة بن زايد، لحساب الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الأولى ضمن مسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين
بينما لا يزال الحديث جاريا عن تجديد التعاقد بين برشلونة الإسباني ونجمه ليونيل ميسي، أشارت تقارير صحفية إلى أن المهاجم الأرجنتيني يشترط وضع بند يبدو تعجيزيا لكي يوافق على التجديد.
شهدت البطولة الإقليمية الأولى على مستوى الشرق الأوسط «إكس دبي سبارتن»، التي أقيمت في منطقة حتا صباح أمس، مشاركة قياسية