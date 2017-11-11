أسود الأطلسي إلى كأس العالم للمرة الخامسة

المصدر:
  • البيان الالكتروني
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تأهل المنتخب المغربي إلى نهائيات كأس العالم المقامة بروسيا 2018  للمرة الخامسة بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار 2-0 .

أحرز الهدفين نبيل ضرار 25 وبالعطية في الدقيقة 30.

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