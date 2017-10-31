مرتضى منصور يعلن فك السحر عن الزمالك!

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك بشكل رسمي ومن خلال تصريحات إذاعية عن فك السحر الذي كان قد «عقد» بفعل سحرة متمرسين للفريق الأول لكرة القدم بناديه، بعد الفوز على وادي دجلة بثلاثية نظيفة، وقال منصور في تصريحاته المثيرة: كان فيه أعمال (سحرية) من الفاشلين من أجل سقوط الزمالك وسأبث كلمة لرجل كشف تلك الأعمال التي كانت موجودة بغرف خلع الملابس ؛ وللعلم لم نذهب هذه المرة لشبراخيت ـ وهي مكان قيل إنه به أحد المتخصصين في فك ما يقال إنه سحر ـ وما قمت به فقط هو تكليف اللاعبين بقراءة آيات معينة من القرآن الكريم؛ مما تسبب في فك السحر وتحقيق الفوز على فريق قوي مثل وادي دجلة يمتلك لاعبين جيدين ومدربا متميزا مثل أحمد حسام (ميدو)؛ وكان الزمالك قد أدى مباراة طيبة أمام فريق طنطا وظهر بمظهر أقوى مما ظهر عليه أمام فريق وادي دجلة ولكن «الجن ركب الحكم» فهيأ له احتساب ضربتي جزاء ضد الزمالك، وأعماه عن احتساب ضربتين صحيحتين للفريق الأبيض، ووارد جدا نفوز بمباراة أو نخسر مباراة ولكن لم يعقل أن ترتد ثلاث كرات كان من الممكن أن تصبح أهدافاً من العارضة وأن نفاجأ بأحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك ومصر الأول يترك مرماه ولا يسمع كل النداءات التي ظلت تقول له ارجع يا شناوي ليدخل في مرماه هدف غريب.

ثلاثية

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد تغلب على فريق وادي دجلة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما أول من أمس على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم؛ وأحرز أهداف الفريق الأبيض اللاعبون محمود علاء (في الدقيقة 51) و محمد أشرف من ضربة جزاء (في الدقيقة 59) ومعروف يوسف (في الدقيقة 92) ليرفع الزمالك رصيده للنقطة 12 ويصعد في ترتيب جدول المسابقة للمركز الخامس، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند النقطة الخامسة وبقي في المركز الخامس عشر.