هوساوي والدوسري يكشفان سر فوز الهلال على النصر

هنأ أسامة هوساوي، لاعب الهلال جماهير الفريق، عقب الفوز 2 / 1 على النصر في قمة مباريات المرحلة الثامنة ببطولة الدوري السعودي لكرة القدم اليوم الخميس.

وقال هوساوي، في تصريحات صحفية عقب المباراة "إن اللاعبين قدموا مباراة جميلة في الشوط الأول، سيطروا خلالها على مجريات اللقاء".

ووصف مدافع الهلال وقائده هدف النصر بـ(الشرارة)، التي قادت الفريق الأزرق للعودة إلى اللقاء وإدراك التعادل من ثم الفوز.

واضاف: "المباراة خرجت بروح رياضية جميلة بيننا وبين النصر، واجهنا منافسا قويا والدليل إننا لم نتمكن من زيادة الأهداف".

وأردف: "الأخطاء يتحملها الجميع، ولكن أداءنا في الشوط الأول كان أفضل من الثاني، أمامنا مواجهة أخرى هامة أمام الشباب في المرحلة المقبلة يتعين علينا التركيز خلالها ومن ثم نعود لدوري أبطال آسيا".

في الصدد ذاته، وصف زميله سالم الدوسري الفوز بـ"المهم"، قائلاً: "الهلال لديه ثقافة الفوز، وهدف النصر جاء مبكراً ويتحمله الجميع".

وواصل: "صححنا أخطاءنا في الشوط الثاني والحمد لله أسفر عن تحقيق الفوز".

واختتم الدوسري حديثه مشيراً إلى وجود تجانس بينه وبين عمر خربين، متمنياً ألا يتوقف عن التسجيل مع الهلال.