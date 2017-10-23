الأفريقي التونسي يفشل في التأهل لنهائي الكونفيدرالية

فشل النادي الافريقي التونسي في بلوغ نهائي كأس الاتحاد الافريقي في كرة القدم، بخسارته الأحد أمام ضيفه سوبر سبور يونايتد الجنوب افريقي 1-3 في اياب الدور نصف النهائي.

وكانت مباراة الذهاب بين الناديين على أرض النادي الجنوب افريقي، انتهت بالتعادل 1-1. وفشل النادي التونسي بذلك في بلوغ النهائي للمرة الثانية في تاريخه، علما انه حل وصيفا في 2011.

وسجل أهداف سوبر سبور برادلي غروبلر (16، 64) والنيوزيلندي جيريمي بروكي (53)، بينما سجل للنادي الافريقي صابر خليفة من ركلة جزاء في الدقيقة 56.

ويلاقي سوبر سبور في النهائي مازيمبي من جمهورية الكونغو الديموقراطية، والذي أقصى السبت الفتح الرباطي المغربي بتعادله سلبا معه في المغرب في الاياب، بعد فوزه ذهابا 1-صفر.

وتقام مباراة الذهاب في النهائي في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، على ان تقام مباراة الاياب بعدها بأسبوع.