الاتحاد السعودي لكرة القدم يمنع استخدام لقب «الملكي»

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأحد قرارا يمنع بموجبه استخدام لقب "الملكي" المتنازع عليه بين ناديي الهلال وأهلي جدة.

وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان له اليوم الأحد "يمنع استخدام لقب "الملكي "بكافة الصور والأشكال، سواء باستخدام اللافتات داخل الملاعب أو عبر مواقع الأندية وتطبيقاتها الإلكترونية، أو من خلال بيع المنتجات التي تحمل هذا اللقب.

وأضاف البيان" يدعو الاتحاد السعودي لكرة القدم إدارات الأندية إلى الامتثال للقرار بالتنفيذ الفوري اعتبارا من تاريخه حيث سيبدأ بتطبيقه من خلال لجان الاتحاد المعنية، وعبر الجهات المختصة بالتنظيم داخل الملاعب، ويطالب الاتحاد السعودي إدارات الأندية بضرورة تنبيه جماهيرها للالتزام بالقرار وتنفيذه في كل ممارساتها المرتبطة بالنادي رسميا، تجبناً لأي عقوبات قد تصدر بحق النادي.

وفي كل مباراة تحمل جماهير الأهلي والهلال لافتات تحمل اسم الملكي داخل المدرجات حيث تبرر جماهير الأهلي أحقيتها باللقب بأن فريقها حظي بأولوية الرعاية من قبل أحد أفراد الأسرة الحاكمة وهو الأمير عبدالله الفيصل ولعب في صفوفه ابن ملك، كما تأسس عقب توحيد السعودية ولونه الأخضر والأبيض وشعاره يحمل السيفين والنخلة وتسلم بطولة كأس الملك من جميع ملوك السعودية.

بينما تستند جماهير الهلال إلى أن لقب "الملكي" لأن الملك سعود أمر بتغيير اسمه من الأولمبي إلى الهلال ويحظون بأكبر قائمة شرفية من أبناء الملوك.