الوداد يهزم اتحاد الجزائر بثلاثية ويصعد لنهائي دوري أبطال افريقيا

تأهل فريق الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال افريقيا لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه اتحاد الجزائر 3 /1 اليوم السبت في إياب الدور قبل النهائي.

وانتهت مباراة الذهاب بتعادل الفريقين سلبيا ليتفوق الوداد 3/ 1 في مجموع اللقاءين.

وتقدم الوداد بهدف عن طريق وليد الكرتي في الدقيقة 26 ثم أضاف أشرف بنشرقي الهدف الثاني في الدقيقة 54.

وتعرض الوداد لضربة قوية لطرد أمين عتوشي في الدقيقة 55 بعد تدخل عنيف مع محمد بن خميسة لاعب اتحاد الجزائر.

واستغل اتحاد الجزائر النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض ورد بهدف في الدقيقة 68 بتوقيع المدافع ايوب عبداللاوى.

ولكن الوداد تمكن من تسجيل هدف الاطمئنان في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عن طريق بنشرقي الذي أحرز الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

ويلتقي الوداد في النهائي مع الفائز من مواجهة الأهلي المصري مع النجم الساحلي، حيث تفوق الفريق التونسي 2 /1 في مباراة الذهاب قبل مواجهة الإياب التي تجمع بين الفريقين مساء الأحد في استاد برج العرب.

وتأهل الوداد للنهائي للمرة الثالثة في تاريخه حيث فاز باللقب في 1992 على حساب الهلال السوداني قبل أن يخسر النهائي في عام 2011 على يد الترجي التونسي.