السعودية تكافئ منتخب مصر بالهدية الأغلى

وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ، الدعوة للمنتخب المصري لكرة القدم لزيارة المملكة.

وقالت الهيئة، في بيان صحافي إن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ وجه الدعوة للمنتخب المصري الشقيق لزيارة المملكة.

وأضاف البيان أن الزيارة لأداء مناسك العمرة، تقديراً للإنجاز الذي تحقق لمنتخب جمهورية مصر الشقيقة بلوغ نهائيات كأس العالم 2018.

وكان المنتخب المصري تغلب على منتخب الكونغو بهدفين مقابل هدف، في المبارة التي خاضها في 9 أكتوبر الجاري على ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية، بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، ليضمن بذلك بلوغ نهائيات كأس العالم الذي تستضيفها روسيا في 2018 للمرة الأول منذ 28 عاما.