محمد صلاح يوجه رسالة مؤثرة للمنتخب السوري

أبدى لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي ثقته في قدرة المنتخب السوري على التأهل لمونديال 2022 الذي سيقام في قطر.

جاءت تصريحات صلاح بعد خروج المنتخب السوري من سباق التأهل للنسخة المقبلة للعرس العالمي الذي سيقام بروسيا 2018 بعد خسارته أمام نظيره الأسترالي بهدف مقابل هدفين.

وفي تغريدة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قال صلاح "أحيانا كرة القدم تكون قاسية لكنها تعطيك الفرصة للعودة من جديد، لذلك أثق في قدرة رجال سوريا على التواجد في مونديال 2022 إن شاء الله".

وودع المنتخب السوري، في وقت سابق اليوم، تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في روسيا 2018.

أحيانًا كرة القدم تكون قاسية لكنها تعطيك الفرصة للعودة من جديد لذلك أثق في قدرة رجال سوريا على التواجد في مونديال 2022 إن شاء الله 💪🏼💪🏼 — Mohamed Salah (@22mosalah) ١٠ أكتوبر، ٢٠١٧

وخسرت سوريا من مضيفتها أستراليا بهدف مقابل هدفين في إياب الملحق الآسيوي المؤهل لملحق الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) بعد مباراة ماراثونية من جانب لاعبي الفريقين.

وانتزع المنتخب الأسترالي بطاقة ملحق الفيفا بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليتأهل "الكنغر" للملحق القاري حيث سيواجه المنتخب الذي يحتل المركز الخامس في تصفيات CONCACAF.