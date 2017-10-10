فلسطين تكتسح بوتان وتتأهل رسميا لكأس أمم آسيا

تأهل المنتخب الفلسطيني إلى كأس أمم آسيا للمرة الثانية على التوالي والثانية في تاريخه بعدما اكتسح ضيفه منتخب بوتان 10 /صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات.

وتقدم منتخب فلسطين بهدف عبد اللطيف البهداري في الدقيقة الثالثة وأضاف عبد الله جابر الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة ثم أحرز تامر صيام الهدف الثالث في الدقيقة 21 وتبعه سامح مراعبة بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 29 ثم أحرز البهداري الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 39 و43.

وأضاف خالد سالم الهدف السابع في الدقيقة 48 من ضربة جزاء ثم أحرز محمد ناطور الهدف الثامن في الدقيقة 60 قبل أن يتكفل جوناثان كانتيلانا بتسجيل الهدفين التاسع والعاشر في الدقيقتين 63 و70.

وضمن منتخب فلسطين الصعود لأمم آسيا للمرة الثانية على التوالي بعد تجربته في نسخة 2015 بعد تصدره للمجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة عقب تحقيقه أربعة انتصارات متتالية.

وتستضيف الإمارات النسخة المقبلة من كأس أمم آسيا عام 2019 .

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من المجموعات الست للتصفيات الآسيوية، وتنضم الفرق الـ12 المتأهلة إلى 12منتخبا حجزوا مقعدهم بالفعل في البطولة القارية وهم أستراليا وإيران واليابان وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وقطر والسعودية وسوريا وتايلاند وأوزباكستان والعراق والإمارات صاحبة الأرض.