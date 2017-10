فرحة المونديال.. ترك كرسيه المتحرك وقفز بقدم واحدة

شهدت مصر فرحة عارمة مساء أمس، الأحد، بعد حسم المنتخب المصري بطاقة التأهل لمونديال روسيا 2018.

ولكن كان للقطة نصيب الأسد من الانتشار على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ترك شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة الحاضرين في ملعب اللقاء كرسيه المتحرك، وقفز بقدم واحدة احتفالا بتأهل منتخب بلاده إلى المونديال للمرة الأولى منذ عام 1990.

وتناقلت وسائل إعلام عالمية اللقطة، التي لخصت المعنى الحقيقي لكرة القدم وقدرتها على تحريك المشاعر.

كما تم تداول صورة أخرى لشاب قفز بعكازيه طائرا بعد انتهاء المباراة، وهو ما علق عليه مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي قائلين: "كرة القدم تمنح جناحين لمن لا يمتلك قدمين".

Picture of the year?



'Football gives wings to who doesn't have legs'.



Yesterday in Egypt after qualifying to World Cup after 28 years pic.twitter.com/hwpYgzDtwg