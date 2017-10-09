فيديو.. كيف لخص صلاح آلام وأفراح كرة القدم في دقائق معدودة؟

المصدر:
  • البيان الإلكتروني - محمود طه
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تأهل المنتخب المصري الأول لكرة القدم رسمياً لنهائيات كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه (بعد 1934 و1990)، وفاز أمس على ضيفه المنتخب الكونغولي 2 - 1، في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال، وفتحت روسيا أذرعها مرحبةً بالفراعنة في البطولة التي تقام في 2018، وعاشت مصر ليلةً سعيدة.

ونشرت صحيفة "مترو" البريطانية تقريرا يستعرض اللحظات الصعبة التي عاشها المنتخب المصري أثناء المباراة، بعد أن استقبل هدف التعادل في شباكه في الدقيقة 87 من عمر اللقاء وهو ما كان بمثابة رصاصة قاتلة كادت أن تغتال أحلام المصريين المؤجلة منذ عام 1990.

وركزت الصحيفة في تقريرها على براعة نجم ليفربول الانجليزي محمد صلاح، حيث نجح في التسجيل مرتين ليقود الفراعنة إلى المونديال الروسي.

 

واستعرضت الصحيفة في تقريرها على موقعها الإلكتروني لحظات انفعال النجم المصري بعد أن سجل منتخب الكونغو هدف التعادل، وكيف سقط اللاعب أرضا ثم نهض لمؤازرة وتشجيع رفاقه لبذل أقصى ما يمكن من جهد في الدقائق المتبقية من عمر اللقاء، واشارته للجماهير الغفيرة في ملعب اللقاء من أجل تحفيزهم على مواصلة الهتاف والتشجيع.

وأضاف التقرير أن اللاعب نجح في تسديد ركلة جزاء حاسمة وتاريخية في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، وهو ما تطلب أعصاب فولاذية من جانب هداف المنتخب المصري.

واختتمت الصحيفة تقريرها بوصفها ما فعله محمد صلاح بأنه يلخص جمالية كرة القدم، والقدرة على النهوض واستعادة التوازن بعد السقوط، حتى ولو كان بهدف قد يقتل أحلامك في لحظة يصعب بعدها التعويض.

 

 

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