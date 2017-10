فيديو.. كيف لخص صلاح آلام وأفراح كرة القدم في دقائق معدودة؟

تأهل المنتخب المصري الأول لكرة القدم رسمياً لنهائيات كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه (بعد 1934 و1990)، وفاز أمس على ضيفه المنتخب الكونغولي 2 - 1، في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال، وفتحت روسيا أذرعها مرحبةً بالفراعنة في البطولة التي تقام في 2018، وعاشت مصر ليلةً سعيدة.

ونشرت صحيفة "مترو" البريطانية تقريرا يستعرض اللحظات الصعبة التي عاشها المنتخب المصري أثناء المباراة، بعد أن استقبل هدف التعادل في شباكه في الدقيقة 87 من عمر اللقاء وهو ما كان بمثابة رصاصة قاتلة كادت أن تغتال أحلام المصريين المؤجلة منذ عام 1990.

وركزت الصحيفة في تقريرها على براعة نجم ليفربول الانجليزي محمد صلاح، حيث نجح في التسجيل مرتين ليقود الفراعنة إلى المونديال الروسي.

واستعرضت الصحيفة في تقريرها على موقعها الإلكتروني لحظات انفعال النجم المصري بعد أن سجل منتخب الكونغو هدف التعادل، وكيف سقط اللاعب أرضا ثم نهض لمؤازرة وتشجيع رفاقه لبذل أقصى ما يمكن من جهد في الدقائق المتبقية من عمر اللقاء، واشارته للجماهير الغفيرة في ملعب اللقاء من أجل تحفيزهم على مواصلة الهتاف والتشجيع.

This is fantastic. Salah’ reaction to Congo’s goal...and then he goes and scores the winner pic.twitter.com/nmgzwrtq5u