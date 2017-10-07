يوم كبير للعرب في التأهل للمونديال

يوم كبير ينتظره العرب في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم في روسيا 2018، حيث يخوض يوم السبت كل من المنتخب المغربي والتونسي مباراتين هامتين تحددان مصيرهما في الطريق إلى روسيا، كما يشهد مواجهة أوغندا وغانا التي قد تحدد ملامح المتأهل من المجموعة التي تتصدرها مصر.

تونس

المنتخب التونسي الذي يتصدر المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط يلتقي غينيا بعيدا عن جمهوره، في وقت تلعب ليبيا مع جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تنافس تونس على صدارة المجموعة والتأهل برصيد 7 نقاط.

ويعول العرب على فوز المنتخب التونسي وعلى إنجاز تحققه ليبيا أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية سواء بهزيمتها أو التعادل معها، ليضمن نسور قرطاج وصولهم إلى مونديال روسيا إن فازوا في مباراتهم.

والمفارقة الإيجابية أن لقاء ليبيا والكونغو الديمقراطية سيكون أيضا في تونس (الأرض البديلة لليبيا) ومن المتوقع أن تقف الجماهير التونسية بشكل كبير إلى جانب المنتخب الليبي.

المغرب

أما المجموعة الثالثة التي يشارك بها المنتخب المغربي، فقد شهدت يوم الجمعة تعادل مالي وكوت ديفوار مما صب في مصلحة "أسود الأطلس" الذي يواجهون على أرضهم يوم السبت المنتخب الغابوني.

ويبلغ رصيد المنتخب المغربي 6 نقاط خلف كوت ديفوار المتصدرة برصيد 8 نقاط، وسيكون أمام أبناء المغرب فرصة ذهبية للفوز اليوم وخطف صدارة المجموعة قبل الجولة الأخيرة في 7 نوفمبر حين يحل المغرب ضيفا على كوت ديفوار.

ويتأهل بشكل مباشر إلى كأس العالم في روسيا متصدر كل من المجموعات الخمسة التي تشهدها التصفيات الأفريقية.

مصر

ويستمر التشويق العربي يوم الأحد، مع منتخب الفراعنة الذي يتصدر مجموعته برصيد 9 نقاط وتليه أوغندا برصيد 7 نقاط ثم غانا ولها 5 نقاط وأخيرا الكونغو التي فقدت أمل التأهل بنقطة وحيدة.

وتستضيف مصر فريق الكونغو على استاد برج العرب في مباراة قد تمنح بطاقة التأهل للفراعنة بشكل رسمي قبل المرحلة الأخيرة من التصفيات في حال تعثر أوغندا التي تلتقي غانا اليوم السبت.