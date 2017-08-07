بالفيديو.. لاعبو وإداريو الفيصلي يعتدون على حكم نهائي البطولة العربية

اعتدى لاعبو وإداريو نادي الفيصلي الأردني على الحكم المصري إبراهيم نور الدين، الذي أدار المباراة النهائية بالبطولة العربية للأندية بين الترجي والفيصلي.

واعترض لاعبو الفيصلي بقوة على الحكم إبراهيم نور الدين، بعد إحراز الترجي الهدف الثالث ليتقدم (3-2)، حيث كانوا يطالبون بإيقاف اللعب بعد إصابة زميلهم في لعبة مشتركة مع لاعب فريق الترجي ، بالإضافة إلى وجود تسلل.

وقام اللاعبون والإداريون بالاعتداء على نور الدين بـ"الضرب"، ليتم إيقاف اللعب لعدة دقائق، قبل أن يعود من جديد، وبعد انتهاء المباراة تعدى لاعبو الفيصلى على الحكم مرة أخرى في مشهد مؤسف وغير رياضي.

وتوج الترجي التونسي بلقب البطولة بعد فوزه على الفيصلي الأردني 3/2.