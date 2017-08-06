الترجي والفيصلي يغازلان بطولة العرب

يستضيف استاد الإسكندرية في العاشرة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات نهائي البطولة العربية للأندية بين الترجي التونسي والفيصلي الأردني في ختام البطولة التي تقام في مصر بعد عودتها في نسختها الجديدة عقب توقف دام لسنوات.

ويأمل كلا الفريقين الترجي التونسي والفيصلي الأردني الفوز بكأس البطولة والحصول على جائزة البطل وقدرها 2.5 مليون دولار. ويسعى الترجي ممثل الكرة الإفريقية في النهائي إلى الفوز والتتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعدما كان قد فاز بكأس البطولة بنظامها القديم عامي 93 و2009 وحل وصيفاً عامي 86 و95.

فيما يأمل الفيصلي الأردني في إحراز اللقب للمرة الأولى في تاريخه والتخلص من عقدة الوصافة بعدما كان قد حل وصيفاً في بطولة عام 2007.