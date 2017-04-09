شاهد .. لماذا اعتدى كهربا على مشجع سعودي بمطار الملك خالد؟

قال اللاعب المصري محمود عبدالمنعم (كهربا) لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أنه قام بركل مشجع النصر بعدما استفزه وتطاول عليه لفظيا.

وقام كهربا بركل أحد مشجعي نادي النصر بسبب تطاوله عليه وعلى الاتحاد، خلال عودة بعثة الفريق إلى مطار الملك خالد بالرياض عقب نهاية المباراة التي جمعتهما الجمعة في الجولة الثانية والعشرين من دوري جميل.

وأكد :"منذ تعاقدي مع نادي الاتحاد وحتى هذه اللحظة لم يظهر مني أي خطأ على الإطلاق بشهادة الجميع، فأنا لاعب احترم مهنتي وأحب الجميع حتى لو ميولهم غير النادي الذي انتمي إليه" وفقا لصحيفة الرياض.

وتابع :"ما حدث في مطار الملك خالد الدولي بالرياض من المشجع خطأ في خطأ وغير مقبول، فهو قام باستفزازي قائلا لي مبروك عليكم المركز الرابع يا خدم ، ولا أعلم سبب تطاول المشجع على نادي الاتحاد أو شخصي".

وأكد كهربا أن واقعة المشجع لن تؤثر على علاقته بجماهير الكرة في المملكة العربية السعودية بمختلف ميولها.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لكهربا خلال ركله أحد المشجعين في مطار الملك خالد الدولي، أثناء عودة بعثة الفريق من العاصمة الرياض.