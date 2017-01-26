بالفيديو.. محمد صلاح يقود مصر لربع النهائي بأمم أفريقيا

جدد منتخب مصر انتصاره على نظيره الغاني في أقل من ثلاثة شهور بالفوز عليه 1-صفر ليتصدر المجموعة الرابعة في ختام الدور الأول لكأس الأمم الافريقية لكرة القدم المقامة في الجابون اليوم الأربعاء.

ووضع المهاجم محمد صلاح مصر في المقدمة من ركلة حرة بعد 11 دقيقة ليكرر هدفه من ركلة جزاء في الفوز 2-صفر على غانا بالاسكندرية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي في تصفيات كأس العالم المقررة في روسيا العام المقبل.



وتصدرت مصر المجموعة بسبع نقاط متفوقة بنقطة واحدة على غانا ثانية الترتيب وجاءت مالي ثالثة بنقطتين تليها أوغندا بنقطة واحدة بعد تعادلهما 1-1 اليوم.



وستلتقي مصر مع المغرب في دور الثمانية يوم الأحد المقبل فيما تواجه غانا منتخب الكونجو الديمقراطية أول المجموعة الثالثة في اليوم ذاته.