المغرب يتأهل لدور الثمانية لأول مرة منذ 13 عاما

تأهل المغرب إلى دور الثمانية لكأس الأمم الافريقية لكرة القدم بالفوز 1-صفر على ساحل العاج حاملة اللقب في ختام الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة أمس الثلاثاء.



ورفع المغرب رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن الكونجو الديمقراطية صاحبة الصدارة والتي تغلبت على توجو 3-1.

وستلتقي الكونجو الديمقراطية مع ثاني المجموعة الرابعة.



وأحرز رشيد العليوي لاعب نيم الفرنسي هدف المغرب في الدقيقة 64 من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء من فوق سيلفان جوبو حارس ساحل العاج.

وسيلتقي المغرب - الساعي للقبه الثاني منذ 1976 - في قبل النهائي مع أول المجموعة الرابعة.



وهذه المرة الأولى التي يتأهل فيها المغرب لدور الثمانية منذ 2004 حينما بلغ المنتخب العربي المباراة النهائية قبل الخسارة أمام تونس.



وودعت ساحل العاج البطولة مبكرا رغم اعتيادها على الظهور بين الثمانية الكبار في اخر ست نسخ للبطولة.

