الفراعنة يصطدمون بالنجوم السوداء الليلة

يحتضن ملعب بورت جنتيل اليوم مواجهة من العيار الثقيل بين المنتخبين المصري والغاني في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالغابون.

منتخب غانا ضمن بالفعل الصعود إلى دور الثمانية لكنه يتطلع إلى تصدر المجموعة الرابعة من أجل مواجهة صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة، أما منتخب مصر فيكفيه التعادل اليوم لكي يعبر رسمياً إلى الدور التالي.

ويمتلك منتخب غانا ست نقاط جمعها من الفوز على مالي واوغندا بنتيجة واحدة 1/‏صفر ويحل منتخب مصر في المركز الثاني بأربع نقاط من تعادل وفوز.