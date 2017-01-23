تونس لحسم التأهل والجزائر تتمسك بالأمل

يرغب منتخب تونس في حسم تأهله رسمياً لدور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حالياً بالغابون، حينما يواجه نظيره الزيمبابوي في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الثانية في الدور الأول للبطولة اليوم.

وبعدما حسم منتخب السنغال تذكرة الصعود الأولى لدور الثمانية وكذلك صدارته المجموعة مبكراً منذ الجولة الماضية، يبحث المنتخب التونسي (نسور قرطاج) عن نقطة التعادل فقط للحصول على البطاقة الثانية، دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى بالمجموعة التي ستقام في نفس التوقيت بين منتخبي السنغال والجزائر.

ويحتل منتخب تونس المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بفارق ثلاث نقاط خلف المنتخب السنغالي (المتصدر)، فيما يقبع منتخب زيمبابوي في قاع الترتيب برصيد نقطة واحدة، متأخراً بفارق هدف وحيد عن منتخب الجزائر، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد.

ويحجز منتخب تونس تذكرة العبور لدور الثمانية حال تعادله مع زيمبابوي حتى في حالة فوز الجزائر على السنغال، حيث سيتساوى المنتخبان التونسي والجزائري في رصيد أربع نقاط، ولكن ستكون الأفضلية لمنتخب تونس نظراً لتفوقه في فارق المواجهات المباشرة، عقب فوزه 2 /‏‏ 1 على نظيره الجزائري في الجولة الثانية الخميس الماضي.

توازن

وتبدو الفرصة متاحة أمام منتخب تونس للمضي قدما في البطولة، لاسيما وأن مهمته نحو الصعود تبدو أسهل نسبيا من منتخب زيمبابوي، الذي لا بديل أمامه سوى الانتصار، أملاً في تعثر الجزائر أمام السنغال.

وبإمكان منتخب زيمبابوي أيضا انتزاع بطاقة الصعود حال فوزه على تونس بفارق هدفين عما يسجله منتخب الجزائر أمام السنغال حال فوز محاربي الصحراء، حيث سيتفوق في هذه الحالة بفارق الأهداف عن المنتخب الجزائري والتي يتم الاحتكام إليها وفقا للوائح البطولة، عقب تعادلهما 2 /‏‏ 2 في مواجهتهما المباشرة.

أما إذا فازت زيمبابوي بفارق هدف عما يحرزه منتخب الجزائر في المباراة الأخرى، حال فوزه على السنغال، فسوف يتم الاحتكام إلى القرعة طبقاً للوائح المسابقة.

إعداد

وعلى جانب آخرأكد اليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال لكرة القدم، أن الإعداد الجيد لدور الثمانية لبطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا بالغابون، يمر عبر الفوز على الجزائر في مواجهتهما اليوم، في ختام مباريات الدور الأول.

وقال سيسيه، في مؤتمر صحفي أمس بملعب فرانسفيل «الجزائر منتخب كبير وعنيد ومازال في سباق التأهل ويتعين علينا احترامه رغم انه فريق جريح. دخلنا بقوة في البطولة وحققنا التأهل، ومباراة الجزائر ستسمح لنا بتغيير بعض الأشياء والفرصة مواتية للزج ببعض اللاعبين ونيل فرصتهم في اللعب».

وتابع «المباريات أمام الجزائر دائما ما تكون في غاية الصعوبة، وهي من أهم المواعيد الكروية في أفريقيا التي تحظى بمتابعة كبيرة. إن الأمر يتعلق بمباراة كلاسيكو».

وأكد سيسيه، أن التحضير الجيد لدور الثمانية يمر عبر اللعب جيدا والفوز أمام الجزائر من اجل كسب المزيد من الثقة، مشددا على أن منتخب بلاده يستهدف تحقيق الفوز الثالث على التوالي وإنهاء الدور الأول بالعلامة الكاملة.

واعترف أن منتخب بلاده يستهدف التتويج باللقب وتحقيق إنجاز أفضل من ذلك الذي حققه في 2002، وأن ذلك يتطلب الفوز بجميع المباريات والجاهزية في جميع الجوانب سواء كانت ذهنية أو بدنية.

لا استسلام

أما البلجيكي جورج ليكنز المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم فرفض الخوض في مستقبله مع الفريق، مطالبا بمنحه المزيد من الوقت لتنفيذ برنامج عمله وجعل «الخضر» منتخبا كبيرا في الفترة المقبلة.

ويواجه ليكنز خطر الإقالة من منصبه بعد الأداء المتواضع لـ«محاربي الصحراء» في بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا بالغابون. وقال ليكنز «عندما لا تفوز لا تكون سعيدا، صعب جدا تقبل الهزيمة وأنا أكره الخسارة. الجميع مسؤول، لست شابا حتى أتملص من المسؤولية، لدينا فريق جيد بإمكانه أن يصبح منتخبا كبيرا. شيئاً فشيئاً سنعود إلى المستوى المطلوب، سنواصل العمل وأنا أثق في العمل الذي أقوم به».

وأضاف «التحدي صعب، ليس في ظرف شهرين يمكن تغيير كل الأشياء. أضمن لكم شيئا، المنتخب سيفوز في المستقبل. لا أؤمن بالمعجزة وإنما فقط بالعمل الذي أقوم به وما يقوم به من حولي، أنا افكر دوما في العمل والتحضير للمباراة المقبلة». ونوه ليكنز، أن المنتخب الجزائري يملك فرصة للتأهل إلى دور الثمانية عندما يواجه السنغال اليوم، حتى لو كان الأمر لا يتوقف على «الخضر»، موضحا انه يتعين تقديم كل ما يلزم من اجل الدفاع عن السمعة المكتسبة وتشريف البلد وكرة القدم الجزائرية.

نكسة

ذكر مصدر أن الجزائر ستبدأ تحقيقا في «المشاركة المخيبة» للمنتخب في أمم أفريقيا بالغابون. يأتي هذا، رغم أن الجزائر لا تزال حسابيا لديها فرصة لبلوغ دور الثمانية، ونقل تليفزيون «النهار» في الجزائر عن مصدر وصفه بالـ «رسمي»، قوله إن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين عن ما اسماه بـ «النكسة».