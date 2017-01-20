المنتخب المصري يكتسح كندا برباعية نظيفة في كأس العالم العسكري

حقق المنتخب المصري العسكرى فوزاً كبيراً، بقيادة مديره الفني محمد عمر على نظيره منتخب كندا بأربعة أهداف نظيفة فى المباراة التى أقيمت بينهما في إطار نهائيات بطولة كأس العالم الذى تستضيفه سلطنة عمان.

سجل أهداف الفراعنة أحمد عيد عبدالملك وحسام باولو وأحمد الشيخ ومؤمن زكريا.

وسجل عبد الملك الهدف الأول من ركلة جزاء وحسام باولو إثر تمريرة أحمد الشيخ كرة داخل منطقة الجزاء سددها باولو برأسه فى شباك الحارس الكندى.

ونجح أحمد الشيخ في إضافة الهدف الثالث فى مرمى منتخب كندا فى الدقيقة 63 بعد مراوغته للدفاعات الكندية وتسجيله هدفا على طريقة ميسى لاعب برشلونة الإسبانى.

وأحرز مؤمن زكريا الهدف الرابع لمنتخب مصر العسكرى فى مرمى منتخب كندا فى الدقيقة 83 من قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك