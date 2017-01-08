الكويت تنذر بنسف نظام «خليجي 23»

قررت لجنة الطوارئ بالاتحاد الخليجي لكرة القدم، ومقره العاصمة القطرية الدوحة، عقد اجتماع هام خلال الفترة المقبلة على هامش اجتماعات المكتب التنفيذي، لحسم مصير المسابقات والبطولات الخليجية من الناحية التنظيمية والتسويقية، تمهيداً لانطلاق النسخ الأولى من بطولات الاتحاد الذي رأى النور في الدوحة قبل فترة قصيرة.

يترأس الاجتماع الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحادين القطري والخليجي، ويوجد في عضوية لجنة الطوارئ كل من مروان بن غليطة رئيس الاتحاد الإماراتي واليمني حميد الشيباني. وتسعى اللجنة لأن يتم الانتهاء من كافة الجوانب التنظيمية والإدارية، حتى تخرج البطولات بأفضل صورة من الناحية التسويقية والجماهيرية.

رفع الإيقاف

في نفس الإطار، ينتظر الاتحاد الخليجي قرار فيفا، بخصوص رفع الإيقاف عن الاتحاد الكويتي، والمقرر له يوم الثلاثاء المقبل، من أجل حسم مصير نظام بطولة خليجي 23 بالدوحة، والمقرر إقامتها في ديسمبر من العام الجاري.

وفي حالة عدم رفع الإيقاف عن الكويت وغيابها عن المشاركة في البطولة، من المتوقع أن يتم تعديل نظام هذه النسخة لتقام بنظام دوري من دور واحد، وليس بنظام المجموعتين، كما هو متبع في البطولات السابقة. وكانت المرة الوحيدة التي أقيمت فيها البطولة من دور واحد في «خليجي 17»، بالدوحة أيضاً عام 2004، وتوج وقتها المنتخب القطري باللقب.

وسيتم حسم هذا القرار وفقاً للائحة كأس الخليج، التي تنص على أن مشاركة أقل من 8 فرق في البطولة، يلغي نظام المجموعتين، ويتم اللعب بنظام الدوري من دور واحد. هذا، ومن المتوقع أن يتم إجراء قرعة البطولة، منتصف شهر سبتمبر المقبل.