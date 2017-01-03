النصر السعودي يضغط على أصحاب الصدارة

قاد المهاجم البديل حسن الراهب فريقه النصر لفوز جديد على ضيفه الاتفاق بهدفين دون مقابل على ملعب الأمير فيصل بن فهد أمام أكثر من 4600 متفرج ضمن الجولة الخامسة عشرة من دوري جميل للمحترفين.

واستطاع الراهب أن يكون عند حسن ظن مدربه الذكي زوران بعد دخوله في الشوط الثاني عندما سجل هدفي اللقاء في الدقائق 65 و88 ليرفع النصر بذلك رصيده إلى 32 نقطة ويرتقي للمركز الثالث، في حين بقي الاتفاق على رصيده بـ21 نقطة في المركز السادس.

سعادة

هنأ مدرب النصر الكرواتي زوران ماميتش لاعبيه بعد الفوز على الاتفاق وقال بعد نهاية اللقاء: هذا أهم فوز لي ولدينا فترة توقف قادمة بعدها سيعود اللاعبون الغائبون وسيكتمل الفريق وسيكون الجزء الأفضل من الدوري بانتظارنا.

وأضاف: بالنسبة للشوط الأول لم نكن راضين عن أدائنا لا كجهاز فني ولا لاعبين عانينا من نقص وجئنا من مباراة مهمة بذلنا فيها جهدا كبيرا. أما طريقة اللعب فهي طريقتي نفسها منذ أن بدأت مع النصر عدا مباراتي الهلال أعتقد ان تغير الأسماء هو ما يجعل الناس تظن أنها تختلف.